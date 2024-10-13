13 октября, 21:12Политика
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ зафиксировали и уничтожили три украинских дрона над Белгородской областью, передает пресс-служба Минобороны России.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена в период с 20:05 до 20:25 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, над соответствующей территорией в промежутке между 17:25 и 19:15 российские силы уничтожили еще четыре беспилотника.
В ночь на 13 октября ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Так, по шесть дронов уничтожили над Белгородской и Курской областями, еще один БПЛА сбили в Брянской области.
В результате прилета украинского беспилотника в Брянской области никто из населения не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявили. О возможных последствиях атаки в Белгородской и Курской области не сообщалось.
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