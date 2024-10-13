ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ зафиксировали и уничтожили три украинских дрона над Белгородской областью, передает пресс-служба Минобороны России.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена в период с 20:05 до 20:25 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, над соответствующей территорией в промежутке между 17:25 и 19:15 российские силы уничтожили еще четыре беспилотника.

В ночь на 13 октября ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Так, по шесть дронов уничтожили над Белгородской и Курской областями, еще один БПЛА сбили в Брянской области.

В результате прилета украинского беспилотника в Брянской области никто из населения не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявили. О возможных последствиях атаки в Белгородской и Курской области не сообщалось.