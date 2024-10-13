Средства ПВО сбили ночью 13 дронов над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами в ночь на 13 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По шесть дронов уничтожили над Белгородской и Курской областями, еще один БПЛА сбили в Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.

В результате прилета украинского беспилотника в Брянской области никто из населения не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявили. О возможных последствиях атаки в Белгородской и Курской области не сообщалось.

12 октября один мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на село Устинка в Белгородском районе. Еще три человека пострадали – их госпитализировали в белгородскую городскую больницу.