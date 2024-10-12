Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородское село

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Устинка Белгородского района, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Село было атаковано беспилотником утром в субботу, 12 октября. В результате произошедшего ранения получили три мирных жителя. Все они находились в состоянии средней степени тяжести.

"К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе. В результате вражеской атаки мужчина скончался на месте", – рассказал глава региона.

Накануне в результате двух обстрелов города Шебекина Белгородской области со стороны ВСУ оказались ранены девять мирных жителей. Кроме того, в трех многоквартирных и двух частных домах были выбиты окна и повреждены фасады. Осколки снарядов также посекли 11 легковушек. В результате второго обстрела начался пожар в хозпостройках.