ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

При воздушной атаке никто не пострадал, разрушений на земле нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В ночь на 12 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами Краснодарским краем, Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря.

При атаке БПЛА на село Устинка Белгородского района погиб один мирный житель. Кроме того, еще трое человек получили различные ранения.