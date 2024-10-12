Несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА в Краснодарском крае

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Дома и имущество жителей двух районов Краснодарского края пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске были выбиты стекла в одном из домов, также получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Пожарные быстро потушили огонь.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Инфраструктурные объекты региона работают штатно. Главы муниципалитетов помогут восстановить поврежденное имущество граждан.

Этой ночью атаке ВСУ также подверглась Белгородская область. В результате обстрела один мирный житель погиб, еще одиннадцать человек получили различные травмы.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских БПЛА в районе Геническа в Херсонской области.