12 октября, 06:53Происшествия
Несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА в Краснодарском крае
Фото: 123RF/boscorelli
Дома и имущество жителей двух районов Краснодарского края пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске были выбиты стекла в одном из домов, также получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Пожарные быстро потушили огонь.
В обоих случаях обошлось без пострадавших. Инфраструктурные объекты региона работают штатно. Главы муниципалитетов помогут восстановить поврежденное имущество граждан.
Этой ночью атаке ВСУ также подверглась Белгородская область. В результате обстрела один мирный житель погиб, еще одиннадцать человек получили различные травмы.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских БПЛА в районе Геническа в Херсонской области.
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