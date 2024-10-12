Силы ПВО уничтожили ночью 47 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 47 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 12 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Из них 17 дронов были сбиты над Краснодарским краем, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 БПЛА – над Курской областью и еще два беспилотника – над Белгородской областью.

В Краснодарском крае в результате прилетов БПЛА повреждения получили несколько жилых домов в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске. Пострадавших не выявили.

При атаке беспилотников по Белгородской области ранения получили три мирных жителя в селе Устинка. Их госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.