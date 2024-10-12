Три человека пострадали при атаке БПЛА на село Устинка в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские войска атаковали село Устинка в Белгородском районе. В результате три мирных жителя пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших с минно-взрывными травмами доставили в белгородскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи уже оказывают им необходимую помощь.

На месте также работают оперативные службы. Дальнейшая информация о последствиях атаки уточняется.

В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в пятницу, 11 октября, один мирный житель погиб. Кроме того, еще 11 получили различные ранения.

Этой ночью прилеты украинских беспилотников также были зафиксированы в Краснодарском крае. Несколько жилых домов получили повреждения, однако обошлось без пострадавших.