Водитель грузовика пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"ВСУ в очередной раз атаковали Белгородский район. Ранен один мирный житель. На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель", – написал он.

Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили бригаде скорой помощи на попутном транспорте. В настоящее время его доставляют в городскую больницу Белгорода, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили 8 автомобилей.

Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате атаки ВСУ по белгородскому селу Устинке. Их доставили с минно-взрывными травмами в белгородскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали им всю необходимую помощь.

Позже стало известно о погибшем на месте происшествия мирном жителе.

