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Водитель грузовика пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородском районе
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"ВСУ в очередной раз атаковали Белгородский район. Ранен один мирный житель. На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель", – написал он.
Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили бригаде скорой помощи на попутном транспорте. В настоящее время его доставляют в городскую больницу Белгорода, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили 8 автомобилей.
Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате атаки ВСУ по белгородскому селу Устинке. Их доставили с минно-взрывными травмами в белгородскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали им всю необходимую помощь.
Позже стало известно о погибшем на месте происшествия мирном жителе.
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