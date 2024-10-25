Эксперты МАГАТЭ сообщили о ежедневных взрывах в районе ЗАЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) слышали взрывы каждый день на протяжении последней недели. Об этом сообщается на сайте организации.

"Команда МАГАТЭ продолжала слышать взрывы каждый день в течение последней недели, хотя никаких сообщений о повреждениях на ЗАЭС не поступало", – говорится в сообщении агентства.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной защитой и безопасностью на ЗАЭС остается крайне неустойчивой.

"То, что когда-то было немыслимо – многократное отключение электроэнергии на крупной атомной электростанции – стало теперь частым явлением", – сообщил Гросси.

По данным властей региона, Запорожская атомная электростанция находится в рабочем состоянии. Тем не менее перед ее запуском необходимо восстановить разрушенную обстрелами ВСУ инфраструктуру в ее окрестностях.

21 октября украинские военнослужащие совершили очередной артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области. Местных жителей призывали укрыться от обстрела в безопасных местах и не выходить на улицу.