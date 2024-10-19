Балицкий заявил, что ядерный взрыв при ударе по ЗАЭС невозможен

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не спровоцирует ядерный взрыв, но опасность радиационного заражения присутствует. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, ВСУ неоднократно били по хранилищу отработавшего ядерного топлива.

"Хранилище, надо сказать, я инспектировал буквально на той неделе. Мы, каждый раз приезжая на станцию, контролируем состояние, потому что на сегодняшний день это, пожалуй, самый опасный объект", – приводит ТАСС слова Балицкого.

Губернатор также добавил, что ядерного взрыва "физически не может быть".

Как ранее подчеркнул Балицкий, ЗАЭС находится в рабочем состоянии. Однако перед ее запуском необходимо восстановить разрушенную обстрелами ВСУ инфраструктуру в ее окрестностях.

Россия контролирует ядерную безопасность ЗАЭС, поэтому захват станции украинскими десантниками не представляется возможным. При этом международное агентство по атомной энергии рекомендовало не запускать реакторы Запорожской АЭС, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции.