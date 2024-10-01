01 октября, 12:39Происшествия
Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" отключилась на ЗАЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" вновь отключилась на Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает телеграм-канал ЗАЭС.
При этом собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 киловольт "Днепровская", благодаря чему угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует.
В пресс-службе напомнили, что все блоки ЗАЭС сейчас остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Специалисты проводят обслуживание в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, который находится на допустимом уровне и не превышает естественных фоновых природных значений.
В данный момент Россия контролирует ядерную безопасность ЗАЭС, поэтому захват станции украинскими десантниками не представляется возможным.
В свою очередь, международное агентство по атомной энергии рекомендовало не запускать реакторы Запорожской АЭС, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции. На территории после очередной атаки ВСУ были найдены взрывоопасные иностранные боеприпасы.
Радиационный фон вокруг ЗАЭС и Энергодара в норме после обстрела со стороны ВСУ