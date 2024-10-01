Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" отключилась на ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" вновь отключилась на Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает телеграм-канал ЗАЭС.

При этом собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 киловольт "Днепровская", благодаря чему угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует.

В пресс-службе напомнили, что все блоки ЗАЭС сейчас остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Специалисты проводят обслуживание в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, который находится на допустимом уровне и не превышает естественных фоновых природных значений.

В данный момент Россия контролирует ядерную безопасность ЗАЭС, поэтому захват станции украинскими десантниками не представляется возможным.

В свою очередь, международное агентство по атомной энергии рекомендовало не запускать реакторы Запорожской АЭС, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции. На территории после очередной атаки ВСУ были найдены взрывоопасные иностранные боеприпасы.