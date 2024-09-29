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29 сентября, 19:02

Политика

ВСУ артиллерией уничтожили подстанцию "Радуга" в Энергодаре

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

ВСУ ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре, передает телеграм-канал ЗАЭС.

На месте обстрела работают пожарные расчеты.

"Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе спутнике Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

Теперь под угрозой находятся объекты жизнеобеспечения города. В настоящий момент ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем. Город запитан, уточнили в ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары БПЛА по подстанциям. По его словам, повторяющиеся нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни граждан.

При этом Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории ЗАЭС и передать ее под контроль Киева.

Глава "Росатома" назвал ночную атаку на ЗАЭС выходом на новый уровень атомной агрессии

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