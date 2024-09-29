29 сентября, 19:02Политика
ВСУ артиллерией уничтожили подстанцию "Радуга" в Энергодаре
Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"
ВСУ ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре, передает телеграм-канал ЗАЭС.
На месте обстрела работают пожарные расчеты.
"Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе спутнике Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.
Теперь под угрозой находятся объекты жизнеобеспечения города. В настоящий момент ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем. Город запитан, уточнили в ЗАЭС.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары БПЛА по подстанциям. По его словам, повторяющиеся нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни граждан.
При этом Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории ЗАЭС и передать ее под контроль Киева.
Глава "Росатома" назвал ночную атаку на ЗАЭС выходом на новый уровень атомной агрессии