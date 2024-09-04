Иностранные взрывоопасные боеприпасы ВСУ обнаружены при ротации экспертов МАГАТЭ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские саперы во время 22-й ротации экспертов МАГАТЭ нашли взрывоопасные иностранные боеприпасы, которые были обнаружены рядом с Запорожской АЭС после новых атак ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Однако ротация экспертов МАГАТЭ, которую провел гендиректор организации Рафаэль Гросси, прошла без происшествий благодаря действиям российской армии. Для этого на маршруте движения наблюдателей был объявлен режим прекращения огня, который Россия соблюдала.

В ведомстве уточнили, что в составе миссии были четыре инспектора, которые должны были составить оценку состояния безопасности ЗАЭС. Так, Гросси в рамках инспекции посетил градирню № 1, которую ВСУ атаковали 11 августа с помощью дронов.

"Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Рафаэль Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно", – сказано в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ находятся на станции с 1 сентября 2022 года. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование Запорожской АЭС обслуживается по необходимым регламентам и при строгом контроле норм радиационного фона, который не меняется и находится на соответствующем нормам уровне, уточнили в министерстве.

Гросси между тем в своем докладе по поводу ситуации на ЗАЭС заявил, что инциденты на Запорожской АЭС, включая пожар на градирне и "предполагаемые" удары дронов, пока не привели к радиологической катастрофе, но они вполне могут создать риски для сотрудников станции и международного сообщества, которые увеличиваются по мере продолжения конфликта. Он охарактеризовал ситуацию, складывающуюся последние два года на станции, как шаткую и нестабильную.

