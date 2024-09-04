Глава Минэнерго: РФ принимает меры для повышения устойчивости Курской и Запорожской АЭС

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Россия принимает меры по Курской и Запорожской АЭС для устойчивости от внешнего воздействия. Об этом на полях ВЭФ заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Мы сейчас делаем ряд мер, я не буду их говорить публично, которые повышают устойчивость в случае внешнего воздействия, – приводит слова Цивилева ТАСС.

Министр назвал вопрос "очень серьезным", добавив, что атомные станции уязвимы в случае боевых действий. Глава ведомства отметил, что принимая меры по защите АЭС, Россия защищает не только жителей своих территорий, но и жителей Украины и Европы.

"Не дай бог, произойдет какое-то ЧП, то радиоактивное облако пролетит по всей Украине и улетит в Европу", – сказал Цивилев.

Между тем гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев оценил как очень высокие риски ударов по Курской АЭС. Так, за последние дни не было зафиксировано ударов по строениям станции, однако на подлете к АЭС сбивается большое число ракет и беспилотников, пояснил Лихачев.

В свою очередь, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью Запорожской АЭС остается крайне сложной. Он подчеркнул, что ядерную аварию нужно избегать любой ценой, АЭС никогда не должны подвергаться атакам.

В начале августа ВСУ нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС, в результате чего произошел пожар. Лихачев назвал атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.