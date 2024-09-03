Глава "Росатома" назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими

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Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев оценил как очень высокие риски ударов по Курской АЭС.

"Особо хороших новостей нет", – сказал он в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Так, за последние дни не было зафиксировано ударов по строениям станции. Однако, добавил Лихачев, на подлете к АЭС сбивается большое число ракет и беспилотников.

Сейчас станция, заявил он, работает в штатном режиме. Два энергоблока выведены из эксплуатации, четвертый находится на плановом ремонте, а третий работает на полной мощности. Это очень важный узел для энергетического снабжения региона, подчеркнул глава "Росатома".

"С учетом всех рисков, которые есть сегодня, станция живет нормальной жизнью, все идет по плану. Хотя, конечно, и на станции, и в городе общее настроение очень тревожное", – уточнил он.

При этом глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сильно озабочен сложившейся ситуацией, сказал Лихачев. В общении без телекамер он отдает себе отчет, откуда именно исходит основная угроза для КАЭС, заключил глава "Росатома".

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую АЭС. Глава МАГАТЭ тогда объявил о серьезности ситуации и призвал предотвратить ядерную аварию. С 29 августа на территории атомной станции Курчатовского района Курской области работают дополнительные режимные меры.

Бои с ВСУ в регионе продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. По данным на 2 сентября, общие потери украинцев на этом направлении достигли более 8 900 солдат и 80 танков.

