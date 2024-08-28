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Вина Украины в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне обстановки с Курской АЭС.

"(Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль. – Прим. ред.) Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается", – сказал Песков.

Он отметил, что "по понятным причинам" МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, однако вопросов о вине Киева в атаках на ядерный объект не возникает, подчеркнул представитель Кремля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 августа попытались атаковать Курскую АЭС, позднее российские войска обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас РСЗО HIMARS. Последний был найден всего в пяти километрах от станции. Глава МАГАТЭ посетил город Курчатов и саму АЭС 27 августа. Затем он призвал предотвратить ядерную аварию и объявил о серьезности ситуации.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). По данным на 27 августа, общие потери украинцев на этом направлении составили более 6 600 солдат и 73 танка.

