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Вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе, где наблюдаются трудности на красноармейском (покровском) и дзержинском (торецком) направлениях. Об этом Владимир Зеленский заявил украинскому изданию, передает ТАСС.

При этом президент Украины не исключил, что курская операция сможет повлиять на ситуацию на этих направлениях.

Ранее Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе. Сделать это не удалось, добавил он, подчеркнув, что российские силы берут под свой контроль "квадратные километры" территорий.

Боевые столкновения с ВСУ идут в российском регионе с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военных, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров и другую технику.