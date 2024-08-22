Кравцов: в Курской области в дистанционном формате будут работать 114 школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Курской области в дистанционном формате будут работать 114 школ, сообщает RT со ссылкой на министра просвещения РФ Сергей Кравцов.

На совещании правительства РФ он подчеркнул, что школьники региона, как и все остальные российские школьники, начнут учиться со 2 сентября.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров рассказал, что часть обучающихся в школах на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях переведут на дистанционный формат.

Он подчеркнул, что вопрос организации образовательного процесса в Курской области находится на особом контроле. При этом покинувшие регион дети смогут проходить обучение по месту пребывания, резюмировал он.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 000 рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Различные выплаты получили уже 41 106 жителей области, пострадавших от атак Вооруженных сил Украины, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

