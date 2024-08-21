Цифровые платформы запускают акции поддержки пострадавших в Курской области

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Крупнейшие цифровые платформы "Авито" и Ozon запускают акции поддержки жителей Курской области, вынужденно покинувших свое жилье. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, передает ТАСС.

В "Авито" разработали сервисы, которые помогают быстрому расселению пострадавших. Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто в нем нуждается. Для этого создан новый фильтр в разделе "Аренда недвижимости" – "Могу предоставить жилье бесплатно".

В ближайшее время на платформе также появится раздел для тех, кто ищет временное жилье. Объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе.

В свою очередь, Ozon начислит всем пострадавшим по три тысячи баллов, которые можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Там разместят широкий ассортимент собственных товаров Ozon и товаров продавцов, решивших присоединиться к акции.

Данные сценарии цифровых платформ были предварительно проработаны совместно с Минцифры.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются боестолкновения между ВС РФ и ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера, также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 20 августа, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих за время боев на курском направлении. Кроме того, украинские формирования лишились 58 танков.

Войска РФ остановили продвижение украинских военных на всей территории Курской области, отметил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны были уничтожены российскими военными.