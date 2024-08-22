Часть школьников в приграничных регионах РФ переведут на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть обучающихся в школах на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях переведут на дистанционный формат. Об этом первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров рассказал в рамках совещания с Владимиром Путиным по ситуации в указанных регионах.

"Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат", – сказал он.

Мантуров подчеркнул, что вопрос организации образовательного процесса в Курской области находится на особом контроле. При этом покинувшие регион дети смогут проходить обучение по месту пребывания, резюмировал он.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 000 рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Различные выплаты получили уже 41 106 жителей области, пострадавших от атак Вооруженных сил Украины, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

