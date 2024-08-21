Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 9 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте "Миллион призов" продолжается сбор пожертвований для россиян, которые пострадали в результате боевых действий в Курской области. В общей сложности за прошедшую неделю москвичи отправили на эти цели более девяти миллионов рублей. Об этом рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, передает портал мэра и правительства Москвы.

Сбор пожертвований был организован совместно с Российским Красным Крестом. Перевести баллы в адрес организации могут все жители столицы. Для этого необходимо зайти на сайт "Миллион призов" и перейти в раздел "Поощрения". После этого пользователь должен выбрать категорию "Благотворительность".

Направить на помощь курянам можно от 500 до 10 тысяч баллов, каждый из которых эквивалентен одному рублю. При этом число переводов не ограничено.

Перевести на благотворительность москвичи могут городские (зеленые) баллы, которые им начисляют за участие в таких проектах, как "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей", "Наш город" и прочих. Также направить можно призовые (красные) баллы, которые разыгрываются среди участников серии акций #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".

Российский Красный Крест принимает активное участие в предоставлении гуманитарной помощи жителям Курской области. Организация оказывает поддержку гражданам, которым необходимы продукты питания, питьевая вода, средства гигиены, предметы первой необходимости, а также постельные принадлежности, теплые одеяла и одежда.

"Мы призываем всех, кто может помочь, присоединиться к нам, чтобы люди чувствовали заботу и соучастие в эти сложные времена. Вместе с вами мы сможем оказать еще больше помощи тем, кому она необходима", – заявил председатель организации Павел Савчук.

Между тем акции поддержки жителей Курской области, вынужденно покинувших свое жилье, запускают крупнейшие цифровые платформы "Авито" и Ozon. В "Авито" разработали сервисы, которые помогают быстрому расселению пострадавших, а Ozon начислит им по три тысячи баллов, которые можно будет потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса.