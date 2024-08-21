Московский бизнес предложил отчислять процент с продаж на поддержку СВО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Участники маркета будущего "Сделано в Москве", который проходит на Болотной площади, заявили о желании направлять процент от своей выручки на поддержку спецоперации (СВО) и жителей новых регионов, рассказала участник программы, гендиректор ООО "Мастерская Волшебства" Инна Ходус в беседе с Агентством "Москва".

"Для нас это очень важно, и хотели бы с нашей стороны как-то помочь", – объяснила она инициативу продавцов, принимающих участие в программе.

Маркет открылся 1 августа. Все желающие смогут посетить его и приобрести там что-либо вплоть до 8 сентября.

Между тем владельцы магазинов Москвы уже направляют множество необходимых продуктов и товаров в зону спецоперации. Благодаря им российские военные получают автозапчасти, постельное белье, лекарства, консервы, сухие пайки, бытовую химию и маскировочные сети.

Кроме того, многие предприниматели сотрудничают с благотворительными фондами, направляя через них денежные средства на нужды участников СВО. Например, таким образом бойцам помогает руководство одного из московских кафетериев, а москвичка Юлия Черных создает своими руками свечи и направляет деньги от их продажи на благотворительность.