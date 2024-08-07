Московские предприниматели направили выручку на нужды СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Московские предприниматели оказывают поддержку участникам спецоперации, а также помогают их семьям и жителям новых российских регионов. Представители социально ответственного бизнеса получают торговые места на фестивалях города, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, самыми популярными мерами поддержки стали направление выручки на нужды СВО и отправка в зону боев непосредственно товаров и еды.

Например, бизнесмен Евгений Чувашов, который занимается изготовлением текстильной продукции из натуральных тканей, передал в госпитали, действующие в зоне спецоперации, свыше 800 комплектов постельного белья. В свою очередь, владелица кафе Татьяна Железнякова направляет в зону ведения боев наборы первой медицинской помощи и различные медикаменты.

При этом многие предприниматели поддерживают сотрудничество с благотворительными фондами, направляя через них денежные средства на нужды участников СВО. Например, таким образом бойцам помогает руководство одного из московских кафетериев, а москвичка Юлия Черных создает своими руками свечи и направляет деньги от их продажи на благотворительность.

Кроме того, компания, которая предлагает гостям столичных фестивалей блюда сибирской кухни, направляет в зону СВО аккумуляторы для "Уралов" и продуктовые наборы.

Гуманитарный груз передают и продавцы игрушек, которые тоже реализуют свою продукцию на фестивальных площадках. Так, предприниматель Елена Саксина запустила акцию "Снегири", в рамках которой продавала войлочных птиц ручной работы. Все вырученные на этом средства она направила на закупку снаряжения. Например, на ее деньги были приобретены пончо, способные защитить военных от тепловизоров.

После наступления весны москвичка продолжила свою акцию, но стала предлагать вместо игрушечных снегирей пасхальные сувениры и прочие изделия.

"Все средства мы тоже ребятам перевели. Но акцию так и оставили – "Снегири". Вообще, это очень символичная птичка с красной грудкой, такая отважная, морозоустойчивая", – отметила Саксина.

Она также рассказала, что начала валять собачью шерсть, из которой изготавливаются теплые пояса для российских военных. Изделия также способствуют снятию усталости и напряжения. Елена заявила о своей уверенности в том, что ощущение заботы для бойцов ценнее, чем собранная сумма или вес отправленного груза.

Другим резидентом фестивальных площадок является компания, которая торгует свежими пирогами. Ее представители оказывают поддержку детям, которые приезжают в Москву из новых регионов. Все они получают три бесплатные порции пирогов.

Предприниматель Артем Стародубцев обратил внимание, что дети всегда оказываются рады угощениям. Организаторы благотворительной акции начинают готовиться к приезду маленьких гостей за неделю до самого мероприятия. При этом к изготовлению пирожков они приступают незадолго до самой встречи, чтобы они оставались теплыми.

Помощь новым регионам России оказали свыше 62,2 тысячи жителей Москвы и 522 городские организации. В столице открыты 14 пунктов приема "Москва помогает". Флагманский штаб находится в ресурсном центре "Мосволонтер", еще 13 штабов работают на базе коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО), в Университете науки и технологий МИСИС, Московской городской думе и храме Святителя Николая Мирликийского в Покровском.

