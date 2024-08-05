Более 62,2 тыс москвичей оказали помощь жителям новых регионов России

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 62,2 тысячи жителей Москвы и 522 городские организации оказали помощь новым регионам России. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В городе работают 14 пунктов приема "Москва помогает". Флагманский штаб находится в ресурсном центре "Мосволонтер", еще 13 штабов работают на базе коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО), в Университете науки и технологий МИСИС, Московской городской думе и храме Святителя Николая Мирликийского в Покровском.

Более чем за два года проведения акции было собрано 3,8 миллиона различных вещей. Всего из Москвы отправили более 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза. В 2023 году "Москва помогает" также стал победителем в категории "НКО" Международной премии "#Мывместе-2023".

В большинстве штабов нужные вещи принимают ежедневно с 10:00 до 19:00. Расписание можно уточнить на странице проекта. По телефону +7 (499) 170-02-25 можно также узнать о том, что еще нужно принести или как присоединиться к волонтерскому корпусу. Всего на горячую линию поступило уже более 19,1 тысячи звонков.

Зимой в Москве также проводился новогодний сбор подарков для детей из новых регионов и участников спецоперации. В результате удалось отправить свыше 200 тысяч товаров, гумпомощь доставили волонтеры молодежного сообщества "STOлица".

В мае 2022 года для жителей ДНР и ЛНР в составе поезда помощи отправили вагон штаба "Москва помогает" с гумгрузом общим объемом 12 тонн. Всего за два года отправили более 160 тысяч книг и единиц журнальной продукции.

Кроме того, штаб вместе с отделом по делам молодежи Московской городской епархии провел акцию "Плечом к плечу". В ее рамках был организован сбор вещей для пациентов Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко министерства обороны РФ. В ноябре 2022 года пациентам госпиталя передали более 1,6 тысячи килограммов гумпомощи, "Мосволонтер" отправил пациентам госпиталя свыше 1,6 тысячи единиц средств реабилитации.

Для жителей Донецка в штаб передали 400 музыкальных инструментов, а также нотных тетрадей, учебных пособий, красок, кистей и мольбертов.

С июня на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" открыто 25 "Домиков добра".

В Москве ранее началась акция в поддержку детей "Соберем ребенка в школу", она продлится до 30 сентября. Канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи передадут учащимся школ из новых регионов РФ.

Во всех округах города открыты почти 20 пунктов приема. Они расположены в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" и волонтерских окружных центрах "Доброе место".