Представитель Херсонской области отметил вклад Родиона Газманова в сохранение культуры РФ

Фото: Александра Денисова

Министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин отметил вклад члена общественного совета ЗАО Москвы, музыканта и продюсера Родиона Газманова в сохранение культуры России. Ранее он инициировал в округе акцию "Русские книги для Новороссии".

Итоги благотворительного проекта подвели на встречах с сотрудниками районных библиотек и дарителями книг. Людям вручили благодарственные письма от Астранина. За все время проведения акции жители ЗАО передали свыше 6 тысяч книг. Первая партия уже прибыла в Донбасс, она передана в библиотеки и образовательные учреждения. Газманов лично сопроводит гуманитарный груз.

Он рассказал, что собранные книги попали к тем, кто их ждал. Он отметил важность того, чтобы в новых российских регионах были русские книги, как часть общей культуры.

Узнав, что общественный совет округа запускает сбор школьных наборов для детей Донбасса, сотрудники библиотек вновь предложили помощь. Все желающие могут принести канцелярию в библиотеки районов Раменки, Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского до 21 августа.

Ранее общественники и активные жители Восточного административного округа столицы отправили в зону спецоперации на Украине 28-й гуманитарный груз. Он отправился на участок фронта между Донецком и Луганском. Посылки собирались по запросу военнослужащих, общий вес гумпомощи составил 35 тонн.