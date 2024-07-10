Фигуристка Слуцкая поддержала объединение многодетных семей при сборе посылок в зону СВО

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Многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта России, активист программы "Мой район" Ирина Слуцкая поддержала объединение многодетных семей Филевского Парка при комплектации посылок в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Приятно находиться среди людей, занимающихся таким благородным делом. Организаторы молодцы. Ведь каждая посылка из дома – это не просто нужные в армейском быту вещи, лекарства или продукты. Это весточка и добрый привет. Это пожелания нашим парням с честью исполнять свой долг. А мы здесь, далеко от "ленточки", будем и дальше поддерживать их всеми своими силами", – сказала Слуцкая.

Москвичи продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. В июле к сбору новой партии гуманитарного груза в очередной раз присоединились жители Филевского Парка. В зону проведения СВО отправятся продукты питания, окопные свечи, гигиенические принадлежности, белье и медикаменты.

Одним из главных организаторов отправок уже второй год является местное отделение партии "Единая Россия" ЗАО Москвы, к которому присоединяются активные общественные организации. Не стал исключением и очередной груз, в сборе которого принял участие гуманитарный проект "Россиянка", созданный по инициативе активных жителей района Филевский Парк. Также участвуют проект "Добрый вагончик", общественное движение "Мой район" и объединение многодетных семей Филевского Парка.

Как уточнили в отделении партии "Единая Россия", вся помощь оказывается адресно по запросам сразу нескольких полков, состоящих из москвичей. В пункт назначения на линию боевых столкновений очередной груз отправится по мере комплектации уже в самое ближайшее время.

Ранее депутат МГД Людмила Стебенкова передала высокочувствительные миноискатели, ноутбук, плащи, тактические аптечки, маскировочные сети и сладости для бойцов одного из подразделений, участвующих в СВО. Военнослужащий с позывным Катана поблагодарил Стебенкову и москвичей, которые помогали в сборе необходимого, за помощь. Он отметил, что депутат никогда не забывает о бойцах подразделения и пишет им.