Музыкант Родион Газманов прибыл с гуманитарной миссией в Донбасс

Фото: Заболотских Наталья

Музыкант, продюсер и член общественного совета ЗАО Москвы Родион Газманов прибыл с гуманитарной миссией в Донбасс, где в первый день своего пребывания в Мариуполе посетил госуниверситет имени Куинджи и строительную площадку православного храма, передает Агентство "Москва".

Более 100 студентов и преподавателей одного из самых востребованных вузов ДНР пришли на творческую встречу с Газмановым. Гость исполнил несколько песен и ответил на многочисленные вопросы публики. Центральной темой встречи стала реализация молодежи в профессии и общественных проектах.

"Чтобы добиться успеха в деле, даже в том, которое вам абсолютно по душе, нужно будет вкалывать!" – поделился с ребятами опытом Газманов.

Он также выразил мнение, что музыка может влиять на души людей так же, как и религия. Именно занятия творчеством подтолкнули его к вере в бога.

Логическим продолжением волонтерской поездки Газманова стала встреча с настоятелем Свято-Покровского храма в городе Мариуполе – отцом Вадимом Чепелем. Он курирует строительство нового здания собора, который символично будет расположен на проспекте Победы. Работы ведутся на средства российских благотворителей в рамках проекта "Благодатное кольцо" при поддержке Международного центра развития социально-значимых проектов "Святые Лавры Руси Православной".

Священнослужитель отметил, что люди нашей страны сплотились, чтобы помочь Новороссии. С ним согласен и Газманов. Год назад он был в Мариуполе с концертами и сейчас отметил, что за это время многое построено и город возвращается к жизни.

Ранее депутат МГД Людмила Стебенкова передала необходимые вещи для бойцов одного из подразделений, участвующих в СВО. В состав груза вошли высокочувствительные миноискатели, ноутбук, плащи, тактические аптечки, маскировочные сети, а также сладости. Боец в позывным Катана поблагодарил депутата и горожан за помощь.