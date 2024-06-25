Депутат МГД Стебенкова передала бойцам СВО маскировочные сети и тепловизионные плащи

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Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова передала необходимое оборудование и сладости для бойцов одного из подразделений, участвующих в спецоперации, в состав которого входят в основном бойцы из столицы, среди них – представители района Печатники, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Мы давно дружим с ребятами. Вот собрали то, о чем попросили: высокочувствительные миноискатели, ноутбук, конечно, вкусняшки. Саперы – это особое подразделение. Низкий поклон от всех москвичей ребятам, которые отстаивают интересы нашей страны. Мы знаем, как вам непросто, каждый день думаем о вас и молимся за вас. Ждем вас с победой", – сказала Стебенкова.

Встреча состоялась в местном отделении "Единой России" Печатников. Боец с позывным Катана поблагодарил за помощь депутата и москвичей, которые собрали для военнослужащих плащи, тактические аптечки, маскировочные сети, а также сладости.

"Людмила Васильевна никогда о нас не забывает, пишет, интересуется, чем помочь. Спасибо вам огромное от всего нашего подразделения! Победа будет за нами, мы все для этого сделаем", – сказал он.

Ранее руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев привез в Донецк и Мариуполь гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Он отметил, что в новую партию вошли маскировочные сети, строительные инструменты и материалы.

Руднев уточнял, что в следующей партии гумпомощи, в августе, волонтеры планируют доставить в республику в том числе канцелярские товары и другую продукцию, необходимую в преддверии начала учебного года.