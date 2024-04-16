Московская "Единая Россия" доставила помощь мобилизованным из столицы участникам СВО

Фото: телеграм-канал "Фракция "Единая Россия"

Столичное отделение партии "Единая Россия" доставило гуманитарный груз участникам СВО, мобилизованным из Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу регионального отделения.

В этот раз помощь доставили члены генсовета партии – руководитель исполкома московской "ЕР" Максим Руднев и его заместитель, региональный координатор "Женского движения "Единой России" Ирина Елиферова.

"Помощь лишней не бывает, поэтому собираем ее постоянно и по мере формирования гумконвоя сразу доставляем адресатам, чтобы ребята не отвлекались от выполнения боевых задач", – сказал Руднев.

По его данным, одна из посылок предназначалась бойцам 900-го полка 116-й бригады Росгвардии, которые находятся в одном из сел в ДНР. Им передали окопные свечи, медикаменты, продукты, белье, одежду, резиновые сапоги, сигареты, сладости, квадрокоптер, бензопилу, планшеты, дальномер и средства от клещей.

Руднев добавил, что бойцы были очень рады новостям, что их дети смогут поступить в учебные заведения на льготных условиях. Это стало возможным благодаря различным законопроектам, разработанным рабочей группой по вопросам СВО, сказал он.

Другое подразделение, 1430-й гвардейский мотострелковый полк, находится в Запорожье. По словам Елиферовой, им передали плащи против тепловизоров, квадрокоптеры, маскировочные сети, свечи, медикаменты, продукты, средства гигиены и другое.

"Предметы первой необходимости помогали собрать депутаты всех уровней, партийцы и сторонники "Единой России", наши активистки "Женского движения", предприниматели, молодежные организации и неравнодушные москвичи", – добавила она.

Замруководителя исполкома местной "ЕР" подчеркнула, что к гуманитарной миссии подключаются не только представители партии, но и беспартийные жители. Она указала, что это общее доброе дело.



Ранее председатель общественного совета "Женское движение "Единой России" в Москве Инна Святенко указала, что поддержка участников спецоперации, членов их семей и жителей новых регионов является одним из основных направлений проекта. Она напомнила, что в центральном исполкоме партии прошел второй форум движения, которое уже объединило свыше 140 тысяч активисток по всей РФ.