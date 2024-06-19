Максим Руднев доставил в ДНР гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции

Фото: Агентство "Москва"/Григорий Беликов

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев привез в Донецк и Мариуполь гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, передает Агентство "Москва".

"Мы регулярно привозим в ДНР помощь для бойцов и жителей региона. Это и одежда, и медикаменты, и многое другое. Еще один важный вопрос, который обсудили на этот раз с местными властями – открытие многофункционального центра развития общественных инициатив "Дом НКО", а также мультимедийной экспозиции "Поле битвы: Мариуполь". "Дом НКО" станет площадкой для развития общественных организаций и волонтерских движений, а также центром притяжения молодежи, желающей внести свой вклад в развитие родного города", – сказал Максим Руднев.

В новую партию вошли маскировочные сети, строительные инструменты, строительные материалы. По словам Максима Руднева, новые центры притяжения станут важным этапом развития мирной жизни в крупнейших городах ДНР. Он отметил, что в следующей партии гумпомощи, в августе, волонтеры планируют доставить в республику в том числе канцелярские товары и другую продукцию, необходимую в преддверии начала учебного года. Вместе с Максимом Рудневым гумпомощь доставил председатель совета директоров Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально значимых программ Сергей Ладочкин.

Ранее Руднев совместно с активистами собрал в столице партию гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов РФ. По его словам, в комплект гумпомощи вошли не только маскировочные сети, квадрокоптеры и одежда, но и аптечки, наборы инструментов и даже лимонады для детей.

