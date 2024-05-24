Фото: Агентство "Москва"/Наталия Заболотских

Артист Родион Газманов принял участие в благотворительной регате для бойцов СВО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мероприятие организовали для поддержки волонтерского движения, которое сейчас использует яхт-спорт для реабилитации военнослужащих, вернувшихся с фронтов спецоперации.

Первое занятие прошло 24 мая для ветеранов СВО, которые лечатся в филиале № 3 Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Одинцове. Перед заплывом они встретились с Газмановым, который регулярно дает благотворительные концерты и собирает гуманитарную помощь.

По словам заместителя председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Камиля Ижболдина, такие встречи помогают вернуться к полноценной жизни.

"Такие программы реабилитации просто необходимы, чтобы ветераны СВО восстановили свое здоровье и далее могли работать, создавать семьи – быть полезными своей стране", – сказал он.

Ранее Родион Газманов выступил перед пациентами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ в Королеве и пообщался с участниками СВО, которые проходят там реабилитацию.

Перед началом концерта Газманов сказал, что выступать для него перед бойцами спецоперации является большой честью. В ходе выступления он исполнил авторские песни и прочитал свои стихи.

До этого Газманов выступил на Поклонной горе.