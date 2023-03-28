В ГД предложили наградить выступающих в зоне СВО деятелей культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал наградить деятелей культуры, которые выступают в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что список претендентов следует сформировать совместно с Минобороны и Минкультуры РФ.

"Артисты, музыканты и деятели культуры по зову сердца выступают в зоне проведения СВО. Многие на передовой поддерживают наших воинов, собирают и передают бойцам армейских подразделений гуманитарную помощь и технические средства. Вносят свой посильный вклад в приближение нашей победы", – цитирует его RT.

Парламентарий подчеркнул, что деятели культуры, которые выступают в зоне проведения СВО, совершают подвиг. По его словам, им следует выдавать не только звания, но и награды.

Гусев указал, что общероссийское движение "Культурный фронт РФ" планирует сформировать реестр артистов. Однако такую работу необходимо проводить с Минкультуры и Минобороны.

"Предлагаю вам совместно подготовить список деятелей культуры, наиболее достойных государственных наград, и выйти с совместной инициативой к президенту России о награждении наших артистов, выступающих в зоне проведения СВО", – сказал депутат.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал переработать нормативную базу в сфере культуры и наполнить новыми и актуальными смыслами такие понятия, как "патриотизм" и "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание".

Он заявил, что Запад больше не признает культурное наследие России, полностью изолировав и отделив его от западноевропейских ценностей.

Благотворительный концерт в помощь бойцам СВО прошел в Зарядье

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