Рэпер Птаха вышел на связь после инсценировки попадания под обстрел в ДНР

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) вышел на связь после инсценировки попадания под обстрел в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на слова PR-директора исполнителя Марины Евстифеевой.

"Птаха и (рэпер Андрей) 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото, видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля", – рассказала Евстифеева.

По словам PR-директора Птахи, с артистами на самом деле ничего не случилось.

Ранее сообщалось, что Птаха и Андрей 3022 попали под обстрел во время поездки в ДНР 8 марта. Организатор поездки заявила, что рэперы передвигались вместе с друзьями. Также Андрей 3022 прислал ей видео, на котором Птаха был одет в бронежилет и каску. Кроме того, на фоне были слышны выстрелы.

9 марта Евстифеева рассказала, что Птаха не выходит на связь. Она также отметила, что отправился в новый регион, чтобы провести там благотворительный концерт для солдат, исполняющих свой воинский долг в рамках СВО.

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