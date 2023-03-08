Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Рэп-исполнители Птаха (Давид Нуриев) и Андрей 3022 попали под обстрел в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на организаторов поездки сообщает РИА Новости.

"Это произошло около 19:20 мск. После этого они перестали выходить на связь", – заявила собеседник агентства.

Она также заявила, что рэперы передвигались вместе с друзьями. По ее словам, Андрей 3022 прислал ей видео, на котором Нуриев одет в бронежилет и каску, а на фоне слышны звуки выстрелов.

Организатор поездки уточнила, что больше ничего о судьбе исполнителей неизвестно, связаться с ними не удалось.

Ранее Нуриев рассказал о том, что сыграл в фильме Валерия Переверзева "Брат-3" лидера ОПГ. По его словам, он никак не готовился к роли бандита, его подготовила "сама жизнь".

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