Рэпер Птаха рассказал подробности о своей роли лидера ОПГ в фильме "Брат-3"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, рассказал о том, что сыграл в фильме Валерия Переверзева "Брат-3" лидера ОПГ. Об этом сообщает News.ru.

Как отметил сам музыкант, он никак не готовился к роли бандита, сама "жизнь подготовила" его. Он рассказал о том, что события фильма территориально происходят в Тамбове, а на дворе середина 90-х – начало 2000-х. В это же время развивались события в предшествующих картинах.

"Моя роль – это лидер ОПГ, криминальная у меня история, играю бандита. Готовился ли я к ней? Да никак не готовился. Меня жизнь к ней подготовила своеобразная. Я родился в 1981-м, успел застать определенные круги общения, определенные методы общения. Для меня эта роль не была сложной, и поэтому мне дали ее", – сказал Птаха.

Представитель рэпера Марина Евстифеева подтвердила изданию информацию о том, что фильм "Брат-3" смог получить прокатное удостоверение от министерства культуры РФ. Нуриев добавил, что картина получила статус национального кино.

Ранее актер Виктор Сухоруков рассказал о причинах, по которым режиссер Алексей Балабанов не снял продолжение фильма "Брат". Артист вспомнил о том, что приезжал к Балабанову и буквально уговаривал снять продолжение, предлагал свои зарисовки и этюды.



В Сети вышел трейлер фильма "Брат-3"

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