Сухоруков признался, почему Балабанов не снял "Брата-3"

Фото: кадр из фильма "Брат"; режиссер – Алексей Балабанов; производство – Киностудия им. М. Горького

Актер Виктор Сухоруков рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов не снял "Брата-3". Об этом сообщает "Новости Тюмени".

Артист рассказал, что он очень ждал, когда Балабанов возьмется за эту работу. Он вспомнил, как приехал его уговаривать.

"Я пришел к Алексею домой с идеями, зарисовками, с этюдами нового фильма. Я хотел настолько заставить его сделать "Брата-3", что даже говорил: "Если я тебе надоел, вызываю раздражение, убери меня из фильма. Без меня, но сделай", – поделился Сухоруков.

Однако Балабанов задался вопросом, как может быть продолжение без Сергея Бодрова. Но и в этом Сухоруков не увидел помехи, чтобы снять третью часть, поскольку он был уверен, что зрители хотят увидеть продолжение.

"Делать этого я не буду, потому что я не знаю этого времени", – передал актер окончательный ответ Балабанова.

Сухоруков добавил, что теперь он понимает, о чем говорил режиссер еще 10 лет назад. Артист обратил внимание на то, что общество и культура стремительно меняются, а он воспитывался в другое время. Он подчеркнул, что сам уклад государства не раз менялся за годы его жизни, поэтому, по его мнению, нельзя даже говорить о том, что он живет в той же стране, что и раньше.

"Я не знаю, что такое сиквелы, триквелы. Я знаю – дубль один, дубль два. <...> Потому сиквелы, триквелы – это не живая природа, это не кровь с мясом, это не песня, не плач и не смех. Это искусственность и технология. <...> Я хочу оставаться живым человеком", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что Сухоруков покинул коллектив Театра имени Вахтангова. Он признался, что причиной такого решения стало нежелание продолжать работать с некоторыми людьми. По его словам, речь шла о Евгении Князеве.

Сухоруков рассказал о случае, когда уже бывший худрук театра Римас Туминас позвал его играть во втором составе спектакля "Война и мир". Тогда артист позвонил своему партнеру по роли Князеву, чтобы успокоить, сказать, что не собирается красть его славу, а тот в ответ лишь наорал на него.



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