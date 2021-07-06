Сухоруков покинул Театр имени Моссовета

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова худрука театра Евгения Марчелли.
"Да, он ушел в конце июня. И во время нашего разговора он сказал, что это не эмоциональный, горячий шаг, а абсолютно трезвый, холодный, расчетливый... Он сказал, что устал и хочет отдохнуть", – заявил Марчелли.
Руководитель также отметил, что в связи с увольнением актера репертуар театра ждут изменения.
"Мы сейчас над этим думаем, хотя очень все непросто, потому что вместо него ввести кого-то очень трудно. Некоторые спектакли снимутся", – сказал худрук и уточнил, что этот вопрос остается открытым.
Виктор Сухоруков – актер театра и кино, народный артист РФ. Он служил в Театре имени Моссовета с 2011 года. Кроме того, актер снялся во многих кино- и телефильмах, в их числе "Брат", "Сказ про Федота-стрельца", "Театральный роман", "Искупление", "Физрук", "Рай", "Годунов" и многие другие.
Ранее МХАТ опроверг информацию об участии Максима Галкина в спектакле "Хлорофилия". Пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина заявила, что главного героя еще не выбрали.
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