Сухоруков покинул Театр имени Моссовета

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова худрука театра Евгения Марчелли.

"Да, он ушел в конце июня. И во время нашего разговора он сказал, что это не эмоциональный, горячий шаг, а абсолютно трезвый, холодный, расчетливый... Он сказал, что устал и хочет отдохнуть", – заявил Марчелли.

Руководитель также отметил, что в связи с увольнением актера репертуар театра ждут изменения.

"Мы сейчас над этим думаем, хотя очень все непросто, потому что вместо него ввести кого-то очень трудно. Некоторые спектакли снимутся", – сказал худрук и уточнил, что этот вопрос остается открытым.

Виктор Сухоруков – актер театра и кино, народный артист РФ. Он служил в Театре имени Моссовета с 2011 года. Кроме того, актер снялся во многих кино- и телефильмах, в их числе "Брат", "Сказ про Федота-стрельца", "Театральный роман", "Искупление", "Физрук", "Рай", "Годунов" и многие другие.

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