Собянин поздравил с днем рождения певицу Тамару Синявскую

10:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин отправил народной артистке СССР Тамаре Синявской поздравительную телеграмму ко дню рождения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
"За десятки лет преданного служения высокому искусству вы покорили сердца миллионов поклонников во всем мире. Благодаря огромному таланту и высочайшему профессионализму вы стали одной из выдающихся певиц современности", – сказано в поздравлении.
Тамара Синявская родилась 6 июля 1943 года в Москве. Она окончила музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а после – класс вокала в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского (сейчас – Российский институт театрального искусства – ГИТИС). И еще будучи студенткой в 1964 году певица стала солисткой Большого театра.
Известность пришла к Синявской после побед в конкурсах вокалистов в Болгарии, Бельгии и на IV Международном конкурсе имени Чайковского. Кроме того, она выступала в оперных театрах Австралии, Испании, Италии, Франции и давала концерты в Южной Корее и Японии. Наибольшую популярность артистке принесла концертная деятельность. Певица известна исполнением оперных арий и классических романсов, а также русских народных песен.
Синявская стала обладателем многочисленных наград. В их числе орден Почета и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1976 году певице присвоили звание народной артистки РСФСР, а в 1982 году – звание народной артистки СССР.
Ранее Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя "Школы современной пьесы", народного артиста России Иосифа Райхельгауза. В своем поздравлении мэр отметил, что созданная режиссером уникальная "Школа современной пьесы" является одним из ведущих театров столицы, где сочетаются традиции и новаторство.
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