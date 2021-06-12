Собянин поздравил с днем рождения худрука "Школы современной пьесы" Райхельгауза

11:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя "Школы современной пьесы", народного артиста России Иосифа Райхельгауза.
В своем поздравлении мэр отметил, что созданная режиссером уникальная "Школа современной пьесы" является одним из ведущих театров столицы, где сочетаются традиции и новаторство.
"Пусть вашим творческим планам всегда сопутствует успех", – говорится, в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.
В январе 2019 года мэр открыл после реставрации здание театра "Школа современной пьесы" на улице Неглинной. Собянин сообщил, что техническое оснащение театра отвечает современным требованиям.
Театр "Школа современной пьесы" создал в 1989 году режиссер Иосиф Райхельгауз. Он находится в бывшем ресторане "Эрмитаж" на Трубной площади.
Историческое здание было построено в 1816 году. В дореволюционную пору в нем размещался ресторан "Зимний Эрмитаж", ярко описанный Гиляровским и Ходасевичем и многими другими бытописателями старой Москвы. После Октябрьской революции 1917 года ресторан закрыли.
Некоторое время в здании работала миссия Американской администрации помощи голодающим, в 1923 году ее заменил "Дом крестьянина" с общежитием и кинотеатром "Труд". После ВОВ до 1989 года здание занимало издательство "Высшая школа", уступившее место театру "Школа современной пьесы".
3 ноября 2013 года на сцене театра произошел пожар, распространившийся на другие помещения. Собянин поручил провести в здании комплексные ремонтно-реставрационные работы с приспособлением объекта культурного наследия регионального значения "Ресторан Эрмитаж" под современную театральную деятельность.
"Интервью": Иосиф Райхельгауз – о театрах столицы
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