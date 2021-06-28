"Москва сегодня": Собянин оценил итоги реконструкции городской поликлиники № 6 в Коптеве

Сергей Собянин осмотрел филиал № 3 городской поликлиники № 6, где недавно завершилась комплексная реконструкция.

Собянин поздравил медиков с новосельем, подчеркнув, что прошел определенный период времени, когда они работали в сжатых и не очень комфортных условиях.

"Наверное, не все из вас верили, что мы достаточно быстро проведем такую мощную реконструкцию ваших поликлиник, сделаем из такого морально и физически устаревшего здания такое современное здание с современным оборудованием, самым современным, которое есть в городе. Я думаю, одним из самых современных в мире", – сказал мэр.

Он назвал это хорошим шагом вперед в развитии амбулаторной службы столицы.

Здание 68 года постройки за год полностью перестроили. Обновили фасад, заменили коммуникации, лифты, обновили отделку. Но самое главное – это новые технологии и возможности для лечения.

Например, в кабинете у лора теперь есть целый арсенал для диагностики и лечения на месте. Также и у кардиолога появилось все необходимое. Так, за один визит в одном кабинете пациент может получить консультацию, УЗИ сердца и ЭКГ. Никаких лишних направлений не требуется, а значит пациент не тратит время и сразу получает лечение.

Также в поликлинике поставили новый электрокардиограф. Он цифровой и хранит кардиограммы в памяти.

Всего в филиале № 3 городской поликлиники № 6 после ремонта установили более 2,5 тысячи нового современного медицинского оборудования. Среди них также есть рентгенографический комплекс, маммограф, три аппарата УЗИ и флюорограф. Об этом – в программе "Москва сегодня".