В Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс человек с COVID-19 – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московские больницы каждый день поступают на госпитализацию около 2 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин.

"Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки <...>. Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью", – рассказал мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".

По словам Собянина, первоначальный, "уханьский" вариант коронавируса выявляют лишь примерно у 5% заразившихся москвичей.

"Мы с вами победили, можно сказать победили, "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто – максимум 5%", – заявил Собянин.

Он отметил, что к текущему моменту уже можно было бы говорить о победе над пандемией, если бы не новые мутации не получили такого распространения. Также Собянин уточнил, что сегодня в Москве развернуто 20 тысяч коек для лечения больных с COVID-19.

"Сегодня заняты чуть больше 14 (тысяч коек – Прим. ред.), приближается к 15 тысячам. Большой объем. Мы уже привыкли к таким большим цифрам. У нас вообще коек в системе здравоохранения Москвы, которые работают на экстренную плановую помощь, всего 35 тысяч. А тут 20 тысяч созданы только для ковида", – добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва фактически переживает заново пандемию коронавируса из-за распространения нового штамма инфекции. Мэр отметил, что инкубационный период нового штамма коронавируса занимает значительно меньше времени. По словам мэра, речь идет примерно о 5 днях. Он также добавил, что для защиты от новой версии вируса требуется вдвое больше антител, чем раньше.