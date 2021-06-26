В Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс человек с COVID-19 – Собянин

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В московские больницы каждый день поступают на госпитализацию около 2 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин.
"Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки <...>. Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью", – рассказал мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".
По словам Собянина, первоначальный, "уханьский" вариант коронавируса выявляют лишь примерно у 5% заразившихся москвичей.
"Мы с вами победили, можно сказать победили, "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто – максимум 5%", – заявил Собянин.
Он отметил, что к текущему моменту уже можно было бы говорить о победе над пандемией, если бы не новые мутации не получили такого распространения. Также Собянин уточнил, что сегодня в Москве развернуто 20 тысяч коек для лечения больных с COVID-19.
"Сегодня заняты чуть больше 14 (тысяч коек – Прим. ред.), приближается к 15 тысячам. Большой объем. Мы уже привыкли к таким большим цифрам. У нас вообще коек в системе здравоохранения Москвы, которые работают на экстренную плановую помощь, всего 35 тысяч. А тут 20 тысяч созданы только для ковида", – добавил мэр.
Ранее Собянин заявил, что Москва фактически переживает заново пандемию коронавируса из-за распространения нового штамма инфекции. Мэр отметил, что инкубационный период нового штамма коронавируса занимает значительно меньше времени. По словам мэра, речь идет примерно о 5 днях. Он также добавил, что для защиты от новой версии вируса требуется вдвое больше антител, чем раньше.
В Москве выявили 8 457 новых случаев коронавируса за последние сутки
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