В Свиблово началось строительство детско-взрослой поликлиники

19:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном районе Свиблово началось строительство детско-взрослой поликлиники, которая будет рассчитана на 750 посещений в смену, рассказал глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Началось строительство новой детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в районе Свиблово по адресу: улица Уржумская, владение 4/1. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. В настоящее время строители приступили к разработке котлована", – рассказал Загрутдинов.
Отмечается, что в медучреждении жители Свиблово смогут получить первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную помощь. Поликлиника будет оборудована всем необходимым для обеспечения комфорта пациентов и качественной работы медперсонала.
На цокольном этаже здания, чья площадь будет составлять 11 тысяч 507 квадратных метров разместятся гардеробные, кладовые, технические помещения и медицинский архив. На первом этаже оборудуют вестибюли, окно выдачи справок и направлений, кабинет выдачи рецептов, зону приема анализов, помещение дежурного врача и аптеку.
На втором и третьем этажах будут расположены различные отделения, кабинеты врачей, лаборатория, конференц-зал и другие помещения.
Ранее сообщалось, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: