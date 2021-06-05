В Свиблово началось строительство детско-взрослой поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Свиблово началось строительство детско-взрослой поликлиники, которая будет рассчитана на 750 посещений в смену, рассказал глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Началось строительство новой детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в районе Свиблово по адресу: улица Уржумская, владение 4/1. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. В настоящее время строители приступили к разработке котлована", – рассказал Загрутдинов.

Отмечается, что в медучреждении жители Свиблово смогут получить первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную помощь. Поликлиника будет оборудована всем необходимым для обеспечения комфорта пациентов и качественной работы медперсонала.

На цокольном этаже здания, чья площадь будет составлять 11 тысяч 507 квадратных метров разместятся гардеробные, кладовые, технические помещения и медицинский архив. На первом этаже оборудуют вестибюли, окно выдачи справок и направлений, кабинет выдачи рецептов, зону приема анализов, помещение дежурного врача и аптеку.

На втором и третьем этажах будут расположены различные отделения, кабинеты врачей, лаборатория, конференц-зал и другие помещения.

Ранее сообщалось, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.