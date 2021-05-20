Строительство поликлиники в поселении Кокошкино начнут осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Возведение поликлиники для жителей поселения Кокошкино в ТиНАО планируется начать осенью 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий.

В ведомстве рассказали, что учреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену.

"Помимо этого, здесь будет функционировать пост скорой медицинской помощи на две автомашины", – говорится в сообщении.

Стало известно, что, как только проект пройдет процедуры согласования и экспертизы, специалисты приступят к строительно-монтажным работам, передает Агентство "Москва".



Ранее сообщалось, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.