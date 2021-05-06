09:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник. Об этом он написал на своем личном сайте.
По его словам, в 2020 году столичные власти всерьез взялись за амбулаторное звено. В течение трех лет планируется привести в порядок 137 поликлиник. Собянин добавил, что Москва заботится о здоровье жителей.
"Можно отложить поход в парк или визит к друзьям, но не посещение поликлиники. И столичное правительство это понимает. Поэтому городские медицинские учреждения активно модернизируют – начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями", – сказал мэр.
По его словам, после реконструкции все поликлиники приведут к единому стандарту, разработанному в 2019 году с учетом предложений медицинских работников.
Поликлиники будут удобны не только для пациентов, но и для врачей. В главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, денситометры и оборудование для отслеживания состояния пациентов с сердечными заболеваниями. Филиалы оснастят аппаратами для УЗИ и рентгена, маммографами и оборудованием для функциональной диагностики.
Ранее стало известно, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.
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