Для московской скорой помощи закупили 70 портативных аппаратов ИВЛ

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70 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких закупили для столичной скорой помощи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего департамент здравоохранения города Москвы закупил 70 аппаратов [ИВЛ] экспертного класса. Они помогают оказывать дыхательную поддержку пациентам в тяжелом состоянии и даже детям с критически низкой массой тела, в том числе недоношенным малышам", – говорится в сообщении.

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сообщил, что современные аппараты искусственной вентиляции легких, которыми оснащена станция, улучшают качество оказания скорой помощи не только больным с COVID-19, но также и всем остальным пациентам, нуждающимся в экстренной дыхательной поддержке.

"Например, пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, с тяжелыми инсультами, осложненными развитием коматозного состояния. Однако возможности нашего нового дыхательного оборудования – портативных аппаратов ИВЛ – позволяют гораздо большему числу бригад эффективно проводить искусственную вентиляцию легких даже детям с критически низкой массой тела", – добавил он.

Станция скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова является крупнейшей в Москве медицинской организацией. В ее состав входит 60 подстанций и 107 постов.

Ранее Москва закупила свыше шести тысяч единиц медтехники по контрактам жизненного цикла. Механизм контрактов жизненного цикла позволяет гарантировать бесперебойную работу и обслуживание оборудования поставщиком в течение 7–10 лет по одному договору.