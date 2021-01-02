Собянин назвал столичных медиков главными героями 2020 года

Фото: vk.com/Сергей Собянин

Сергей Собянин назвал столичных медиков главными героями минувшего года и выразил им благодарность за самоотверженную борьбу против коронавируса. Об этом мэр Москвы написал на своей странице "ВКонтакте".

"Главные герои минувшего года – наши медики и все сотрудники клиник. Ваши профессионализм, искренняя преданность своему делу и самоотдача – самое важное, что было в 2020-м", – написал Собянин.

Столичный мэр подчеркнул, что фельдшеры скорой помощи первыми приняли вал обращений больных коронавирусом и отметил, что они выезжали на вызовы, несмотря на все риски. В качестве примера мэр привел работу специалиста станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова Олега Шаровского.

"К высокому темпу за почти 20 лет стажа он уже привык, но в пандемию работа серьезно изменилась: нагрузка выросла в разы, ввели экспресс-тесты и защитные костюмы. Главное новогоднее пожелание Олега: чтобы эпидемия отступила и все вернулись к своей обычной жизни", – отметил градоначальник.

Кроме того, он привел примеры других московски медиков, самоотверженно борющихся в новой инфекцией, и поблагодарил их.

"Спасибо всем медицинским работникам – врачам, медсестрам, санитарам, лаборантам, фельдшерам – за ваш самоотверженный труд. Вы и сейчас, в праздничные дни, на передовой борьбы за жизнь и здоровье москвичей. Низкий вам поклон!", – написал Собянин.

В Москве за последние сутки вылечились от коронавируса еще 6 107 человек, суточный прирост новых случаев COVID-19 в столице составил 5 452 случая.

По его данным, общее число вылечившихся достигло 639 809, а общее число заболевших в Москве выросло до 821 128.