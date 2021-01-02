В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 6 107 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 6 107 человек, суточный прирост новых случаев COVID-19 в столице составил 5 452 случая, сообщает Оперштаб.

По его данным, общее число вылечившихся достигло 639 809, а общее число заболевших в Москве выросло до 821 128.

За сутки скончались 76 человек с коронавирусом, теперь количество смертей увеличилось с 11 280 до 11 356.

Всего в РФ зарегистрировано 3 212 637 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста наблюдается в Чукотском автономном округе (0%), Туве (0,1%) и Еврейской автономной области (0,4%).