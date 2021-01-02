В РФ зарегистрировано минимальное с начала декабря число новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 26 301 случай новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, в том числе выявлено 3 889 (14,8%) случаев без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб.
Это минимальный уровень заражений в России с 9 декабря. Тогда было выявлено 26 190 случаев.
На Москву пришлось 5 452 случая, на Санкт-Петербург – 3 742, на Московскую область – 1 564, на Нижегородскую область – 499, Свердловскую область – 409, Ростовскую область – 394, Воронежскую область – 391, Республику Карелия – 361, Архангельскую область – 341, Хабаровский край – 331.
Всего в РФ зарегистрировано 3 212 637 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста наблюдается в Чукотском автономном округе (0%), Туве (0,1%) и Еврейской автономной области (0,4%).
За прошедшие 24 часа подтверждено 447 летальных исходов. За весь период по России умерло 58 002 человека. За прошедшие сутки были выписаны 18 897 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 599 035.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее подчеркнула, что большинство субъектов РФ находятся в стадии стабилизации по уровню заболеваемости COVID-19.
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