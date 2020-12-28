Голикова заявила, что делать долгосрочные прогнозы по ситуации с COVID-19 бессмысленно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Делать долгосрочные прогнозы по ситуации с коронавирусом в России не имеет смысла, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире Первого канала.

"Такие долгосрочные прогнозы – бессмысленное выстраивание. Очень мы аккуратно в ежедневном режиме следим за тем, что происходит в регионах страны", – отметила она.

Голикова подчеркнула, что большинство субъектов РФ в настоящее время находится в стадии стабилизации по уровню заболеваемости COVID-19.

Ранее вице-премьер рассказала, что Россия не могла скрывать данные по смертности от коронавируса "ни на одну единичку". Она отметила, что с начала пандемии РФ размещала все данные и по общей смертности, и по смертности от вируса.

За последние сутки в России зафиксировали 27 787 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии в РФ выявили 3 078 035 заболевших COVID-19.