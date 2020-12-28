Голикова оценила эффективность российской вакцины против нового штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские специалисты не имеют оснований сомневаться в том, что отечественная вакцина от COVID-19 сможет справиться с "британским" штаммом коронавируса.
"Пока у нас нет оснований сомневаться в этом", – приводит ее слова РИА Новости.
Голикова отметила, что в настоящее время российские специалисты изучают геном нового штамма.
"Мы сейчас очень подробно изучаем, что это, потому что британцы выложили геном", – сообщила вице-премьер.
Ранее вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев обозначил главную особенность нового штамма коронавируса. По словам специалиста, он стал более заразным, но обладает прежней болезнетворностью. Поэтому Зуев посчитал правильным закрытие границ России с Великобританией.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Британии. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии. Местные власти подтвердили, что имена инфицированных установлены.
Сообщалось также о зафиксированном случае заражения новым штаммом инфекции во Франции и ряде других стран.
Новый штамм COVID-19 обнаружили в Португалии
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